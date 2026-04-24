Троє людей постраждали у ДТП з мотоциклом та легковиками на Одещині

24 квітня на трасі сполученням Одеса – Рені сталося зіткнення двох автомобілів та мотоцикла. Внаслідок ДТП постраждали троє людей.
Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.
У селі Камчик Білгород-Дністровського району зіштовхнулися автомобілі BMW i5, ВАЗ 2109 та мотоцикл. До лікарні доставлено трьох людей.
На місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди та здійснюють регулювання руху однією смугою.
Рух транспорту ускладнено. Водіїв просять за можливості обрати альтернативний шлях вулицею Миру села Камчик.