        Троє людей постраждали у ДТП з мотоциклом та легковиками на Одещині

        Галина Шподарева
        24 Квітня 2026 13:02
        Троє людей постраждали в ДТП на Одещині / Фото: ГУНП в Одеській області
        Троє людей постраждали в ДТП на Одещині / Фото: ГУНП в Одеській області

        24 квітня на трасі сполученням Одеса – Рені сталося зіткнення двох автомобілів та мотоцикла. Внаслідок ДТП постраждали троє людей.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        У селі Камчик Білгород-Дністровського району зіштовхнулися автомобілі BMW i5, ВАЗ 2109 та мотоцикл. До лікарні доставлено трьох людей.

        Реклама
        Реклама

        На місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди та здійснюють регулювання руху однією смугою.

        Рух транспорту ускладнено. Водіїв просять за можливості обрати альтернативний шлях вулицею Миру села Камчик.

        Місце потрійної ДТП на Одещині / Фото: ГУНП в Одеській області

        Реклама
        Реклама

