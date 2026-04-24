Мережам АЗС дали 10 днів на перегляд цін на пальне

Антимонопольний комітет України зобов’язав найбільші мережі АЗС переглянути формування цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ. Операторам дали 10 днів, щоб надати обґрунтування вартості пального та привести ціни у відповідність до економічних факторів.

Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України.

23 квітня АМКУ рекомендував найбільшим операторам мереж АЗС формувати та змінювати роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та скраплений газ виключно на підставі об’єктивних економічних факторів, зокрема з урахуванням ринкових коливань вартості закупівлі.

Рекомендації є обов’язковими для розгляду протягом 10 днів. Такий термін встановили для отримання від операторів мереж АЗС детальної відповіді щодо вжитих заходів.

Нагадаємо, 28 лютого в Україні почалося стрімке зростання цін на пальне. У зв’язку з цим Антимонопльний комітет України 9 березня розпочав розгляд справи за ознаками можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів.

У відомстві зазначили, що паралельно з розслідуванням щоденно відстежують ситуацію на ринках бензину, дизельного пального та скрапленого газу, оскільки питання вартості нафтопродуктів має широкий суспільний резонанс.

За даними АМКУ, зростання цін відбувалося на тлі подорожчання нафти на світових ринках, зростання котирувань нафтопродуктів у країнах ЄС, проблем з імпортом дизельного пального, коливань валютного курсу та збільшення витрат на логістику.

Протягом березня та першої половини квітня ситуація залишалася нестабільною, оскільки ціни на нафту та нафтопродукти на світових ринках як зростали, так і знижувалися.