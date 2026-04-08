Свириденко заявила про здешевлення пального: ціни вже почали знижуватися

Світові ціни на нафту знижуються, і це вже впливає на український ринок пального. Державна мережа АЗК «Укрнафта» першою відреагувала, почавши зменшувати вартість, а уряд очікує аналогічних дій від інших учасників.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона повідомила, що провела зустріч із головою правління Нафтогаз України щодо ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів. За її словами, наразі фіксується зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні.

Вона зазначила, що державна мережа АЗК Укрнафта вже відреагувала та розпочала зниження цін. У разі збереження поточної світової динаміки очікується більш суттєве здешевлення пального.

Уряд очікує аналогічної реакції від інших учасників ринку, наголосивши, що ціни мають справедливо відображати зміну світової кон’юнктури.

Свириденко також підкреслила, що ситуація з наявністю пального в Україні залишається стабільною. За її словами, у березні було забезпечено рекордні за останні п’ять років обсяги постачання, і така ж динаміка збережеться у квітні.