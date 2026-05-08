        Суспільство

        Синоптики прогнозують дощі та грози в частині областей України 9 травня

        Віктор Алєксєєв
        8 Травня 2026 22:12
        читать на русском →
        Полтава / Фото з Facebook Vadim Zima
        Полтава / Фото з Facebook Vadim Zima

        В Укргідрометцентрі повідомили, що у суботу, 9 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості північних і центральних областей, а вдень також на сході країни та в Карпатському регіоні місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

        За прогнозом синоптиків, на решті території країни істотних опадів не очікується. У південно-західних областях вночі та вранці місцями можливий туман.

        Вітер буде південно-західний із переходом на північно-західний, швидкістю 5–10 метрів за секунду.

        Реклама
        Реклама

        Температура повітря вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 20–25 градусів, однак у західних областях буде прохолодніше — 13–18 градусів.

        У Київ та області прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ, а по області можливі грози.

        У столиці вітер змінюватиметься з південно-західного на північно-західний, 5–10 метрів за секунду. Температура в Києві вночі становитиме 10–12 градусів тепла, вдень — 21–23 градуси.

        По Київській області вночі очікується 7–12 градусів тепла, вдень — від 20 до 25 градусів.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov