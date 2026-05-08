Синоптики прогнозують дощі та грози в частині областей України 9 травня

В Укргідрометцентрі повідомили, що у суботу, 9 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості північних і центральних областей, а вдень також на сході країни та в Карпатському регіоні місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

За прогнозом синоптиків, на решті території країни істотних опадів не очікується. У південно-західних областях вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер буде південно-західний із переходом на північно-західний, швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 20–25 градусів, однак у західних областях буде прохолодніше — 13–18 градусів.

У Київ та області прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ, а по області можливі грози.

У столиці вітер змінюватиметься з південно-західного на північно-західний, 5–10 метрів за секунду. Температура в Києві вночі становитиме 10–12 градусів тепла, вдень — 21–23 градуси.

По Київській області вночі очікується 7–12 градусів тепла, вдень — від 20 до 25 градусів.