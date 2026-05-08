Генштаб підтвердив ураження НПЗ “Ярославський”

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження низки об’єктів російської військової та паливної інфраструктури під час ударів, завданих 7 та в ніч на 8 травня.

За даними Генштабу, одним із цілей став нафтопереробний завод «Ярославльський» у Ярославська область. На території підприємства після атаки зафіксували пожежу. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

У Генштабі зазначили, що «Ярославльський» НПЗ є одним із ключових підприємств російської нафтопереробної галузі з потужністю переробки близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та реактивне пальне, яке використовується для забезпечення логістики російської армії.

Реклама

Реклама

Також українські сили атакували склад зберігання безпілотників у Ростов-на-Дону. Після удару там виникла пожежа.

Крім того, за інформацією Генштабу, уражено нафтобазу «Луганська» у Луганськ, а також склади паливно-мастильних матеріалів у районах Петропавлівки та Новомикільського на тимчасово окупованій території Луганської області.

Українські військові також завдали ударів по ремонтному підрозділу російських військ у Ровеньках, вузлах зв’язку в районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів Запорізької області.

Серед інших уражених цілей — зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційна станція «Каста-2Е» у районі Мисового на тимчасово окупованій території Криму.