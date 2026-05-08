Генштаб підтвердив ураження НПЗ “Ярославський”

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження низки об’єктів російської військової та паливної інфраструктури під час ударів, завданих 7 та в ніч на 8 травня.
За даними Генштабу, одним із цілей став нафтопереробний завод «Ярославльський» у Ярославська область. На території підприємства після атаки зафіксували пожежу. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.
У Генштабі зазначили, що «Ярославльський» НПЗ є одним із ключових підприємств російської нафтопереробної галузі з потужністю переробки близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та реактивне пальне, яке використовується для забезпечення логістики російської армії.
Також українські сили атакували склад зберігання безпілотників у Ростов-на-Дону. Після удару там виникла пожежа.
Крім того, за інформацією Генштабу, уражено нафтобазу «Луганська» у Луганськ, а також склади паливно-мастильних матеріалів у районах Петропавлівки та Новомикільського на тимчасово окупованій території Луганської області.
Українські військові також завдали ударів по ремонтному підрозділу російських військ у Ровеньках, вузлах зв’язку в районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів Запорізької області.
Серед інших уражених цілей — зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційна станція «Каста-2Е» у районі Мисового на тимчасово окупованій території Криму.