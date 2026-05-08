З офісу підприємства на Кіровоградщині викрали майже 3 млн гривень і $10 тисяч

У Кіровоградській області правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у крадіжці великих сум грошей та цінностей з одного з місцевих підприємств. Про це повідомили у Департаменті карного розшуку Національної поліції України.

За даними поліції, наприкінці минулого року невідомі вночі проникли на територію підприємства та викрали з офісного приміщення майже 3 мільйони гривень, 10 тисяч доларів США та інші цінності.

Правоохоронці зазначили, що оперативники карного розшуку кілька місяців аналізували записи камер відеоспостереження, свідчення очевидців та іншу інформацію, що дозволило встановити причетних до злочину.

За версією слідства, троє жителів Одеська область заздалегідь розробили план пограбування та розподілили ролі. До підприємства вони дісталися автомобілем, намагаючись уникати камер відеоспостереження. Двоє чоловіків зламали замок на вхідних дверях, проникли всередину та забрали гроші й цінності, тоді як третій стежив за обстановкою.

Поліція затримала трьох “гастролерів” за підозрою у великій крадіжці / Фото: Нацполіція

Підозрюваних затримали оперативники за силової підтримки спецпризначенців. Наразі всі троє перебувають під вартою.

У поліції додали, що фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за крадіжку, вчинену групою осіб із проникненням у приміщення, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.