На заході України викрили нелегальний тютюновий бізнес: вилучено 8,3 тонни сировини

У Закарпатській та Івано-Франківській областях викрили підпільну мережу тютюнового бізнесу, яка діяла щонайменше з вересня минулого року. Правоохоронці вилучили 8,3 тонни тютюнової сировини та обладнання для її обробки.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.

За даними слідства, організатори засіяли тютюном понад 25 гектарів землі на Закарпатті. Після збору врожаю листя сушили та ферментували у спеціально облаштованих приміщеннях.

Надалі сировину перевозили до Івано-Франківської області, де її подрібнювали та готували до збуту. Готовий тютюн відправляли поштою для використання у підпільному виготовленні сигарет або продавали безпосередньо споживачам.

Під час обшуків у двох регіонах, зокрема за місцями проживання фігурантів і на складах, вилучено близько 8,3 тонни тютюну, обладнання для обробки та фасування, мобільні телефони, носії інформації та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого перевищує 3,3 млн гривень.

Розслідування триває за статтями 204 та 199 Кримінального кодексу України щодо незаконного обігу підакцизних товарів і операцій з марками акцизного податку.

Призначено відповідні експертизи. Досудове розслідування здійснюють слідчі БЕБ у Закарпатській області, оперативний супровід забезпечують працівники УСР.