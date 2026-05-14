У багатоповерхівці під Києвом виявили фрагмент російської ракети

14 травня у селищі Чабани Київської області виявили частину бойової ракети РФ, яка не здетонувала. Небезпечну знахідку знешкодили.

Про це повідомили в ДСНС України.

“Внаслідок обстрілів на першому поверсі багатоповерхівки залишалася частина боєприпасу, що не здетонувала”, – йдеться в повідомленні.

На місці виявлення небезпечної знахідки фахівці ДСНС знешкодили та вилучили бойову частину.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня росіяни запустили по Україні 56 ракет: три аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, 18 балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400 та 35 крилатих ракет Х-101. Силам ППО вдалося знешкодити 41 російську ракету.