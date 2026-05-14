Російським омбудсменом стала наближена до Кремля Яна Лантратова

Державна дума РФ затвердила депутатку від партії «Справедлива Росія» Яну Лантратову на посаді уповноваженої з прав людини. Вона замінила Тетяну Москалькову, яка обіймала цю посаду протягом десяти років.

Про це повідомляє Telegram-канал Faridaily, який веде незалежна російська журналістка Фаріда Рустамова.

За інформацією каналу, Лантратова тривалий час працювала у структурах, пов’язаних із російською владою. У 2014 році вона увійшла до Ради з прав людини при президенті РФ, а згодом працювала в «Загальноросійському народному фронті».

У 2017 році Лантратова працювала в управлінні громадських проєктів адміністрації президента РФ, яке очолює Сергій Новіков — соратник куратора кремлівського політичного блоку Сергія Кирієнка.

У Держдумі Лантратова очолювала комітет із розвитку громадянського суспільства та підтримувала консервативну політику російської влади. Зокрема, вона виступала за заборону «Свідків Єгови», підтримувала обмеження релігійної діяльності поза храмами, а також ініціативи щодо контролю відеоігор і контенту відповідно до «традиційних цінностей».

Як зазначає Faridaily, Москалькова, попри силове минуле та обмежені повноваження омбудсмена в РФ, за роки роботи отримала репутацію відносно поміркованої посадовиці. Вона, зокрема, виступала за повернення покарання за домашнє насильство та зверталася до президента РФ Володимира Путіна через справу журналіста Івана Голунова.

Під час війни апарат омбудсмена РФ став одним із каналів комунікації з Україною щодо обміну полоненими. Москалькова підтримувала контакти з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем.

Водночас Faridaily зазначає, що Лантратова активно займалася гуманітарною та ідеологічною діяльністю на окупованих територіях. Також стверджується, що під час війни вона допомагала лідеру «Справедливої Росії» Сергію Миронову вивозити українських дітей із підконтрольних РФ територій для усиновлення.