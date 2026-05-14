Учасникам шахрайської схеми зі збору грошей для хворих дітей оголосили нові підозри

Правоохоронці повідомили про нові підозри учасникам шахрайської схеми, які під виглядом благодійного фонду збирали гроші нібито на допомогу важкохворим дітям та малозабезпеченим родинам. Про це повідомили у Департаменті карного розшуку Нацполіції.

У Житомирі викрили псевдоволонтерів, які привласнили понад 12 млн грн пожертв / Фото Нацполіція

За даними слідства, у 2024 році оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції викрили у Житомирі кол-центри, оператори яких представлялися волонтерами та збирали кошти для сімей з важкохворими дітьми, дитячих будинків і малозабезпечених родин.

Для того щоб викликати довіру, зловмисники використовували реальні історії людей, які потребували допомоги.

Зокрема, до так званого “благодійного фонду” звернулася мати двох дітей з інвалідністю, яка збирала гроші на реабілітацію. За інформацією поліції, благодійники перерахували родині понад 400 тисяч гривень, однак жінці передали лише 20 тисяч, а решту коштів учасники схеми привласнили.

У Нацполіції зазначили, що загалом шахраї виманили у меценатів понад 12 мільйонів гривень. Гроші, за даними слідства, виводили через фіктивні фірми, які нібито надавали юридично-консультаційні послуги та займалися продажем будівельних матеріалів.

Правоохоронці ліквідували діяльність схеми та вилучили речові докази. Раніше організаторці та учасникам групи вже інкримінували шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

Наразі слідчі зібрали доказову базу щодо причетності 41-річної мешканки Києва та п’ятьох її спільників до участі у злочинній організації, шахрайства в особливо великих розмірах та підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб і ФОП.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.