У Києві аферисти під виглядом СБУ виманили у народної артистки $128 тисяч і 400 тис. грн

У Києві шахраї виманили кошти в народної артистки України, представившись співробітниками СБУ. Отримані гроші вони перевели у криптовалюту.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та Офісі генпрокурора.

За даними слідства, чоловік зателефонував 75-річній киянці та повідомив, що її нібито підозрюють у державній зраді. Він переконав жінку, що її заощадження потрібно “перевірити” на предмет російського походження. Для цього їй надсилали підроблені повістки та проводили “обшуки” через відеозв’язок.

У результаті жінка передала шахраям 128 тисяч доларів, а після повторного дзвінка додатково переказала ще 400 тисяч гривень.

Слідство встановило, що гроші отримав 36-річний житель Сумської області, який через валютний обмін перевів їх на криптогаманці третіх осіб. За свої дії він залишив собі 900 доларів.

Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України — співучасть у шахрайстві в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 3,3 млн грн. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми.