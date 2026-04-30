З Естонії екстрадували організатора афери з авто для ЗСУ

Українські правоохоронці екстрадували з Естонії організатора схеми продажу неіснуючих автомобілів для військових. За даними слідства, щомісячні збитки перевищували 5 млн грн.

Про це повідомляє Національна поліція України. За її даними, з початку повномасштабного вторгнення учасники злочинної організації розміщували в інтернеті оголошення про продаж і доставку авто з Європи за заниженими цінами.

Зловмисники діяли на різних онлайн-платформах, використовували вигадані дані та представлялися митними брокерами, водіями автовозів, волонтерами або працівниками благодійних фондів, найчастіше — фонду Сергія Притули.

Продаж неіснуючих авто для військових: підозрюваного екстрадували / Фото Нацполіція

Вони пропонували військовим перерахувати кошти нібито за купівлю, доставку, розмитнення або страхування автомобілів. Насправді транспорт не купували і не доставляли, а отримані гроші привласнювали.

Для підвищення довіри учасники схеми створювали мережу фейкових акаунтів, публікували інсценовані відео та використовували персональні дані військових.

Правоохоронці наводять типовий випадок: військовий знаходив оголошення, перераховував передплату, після чого його просили надати документи та записати відеоподяку «для звітності». Авто він не отримував, кошти не повертали, а відео використовували для обману інших.

Отримані кошти фігуранти легалізовували через купівлю нерухомості за кордоном, елітних автомобілів і ювелірних виробів.

Організатором схеми є громадянин України, якого раніше вже притягували до відповідальності за кордоном. В Україні йому повідомили про підозру, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголосили в міжнародний розшук.

Перебуваючи за кордоном, він продовжував координувати діяльність групи та навіть обговорював можливість тимчасового зняття з розшуку.

Після встановлення його місцеперебування в Естонії фігуранта затримали та екстрадували в Україну.

Наразі йому інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності, зокрема створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників схеми, які перебувають за кордоном.