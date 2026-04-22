У Києві викрили шахрайську схему з продажу дронів для ЗСУ на 1,4 млн грн

Правоохоронці затримали 53-річного жителя Києва, який ошукав військових, волонтерів і благодійні фонди на понад 1,4 млн грн. Чоловік продавав неіснуючі FPV-дрони та амуніцію через фейкові інтернет-магазини.

Про це повідомили в поліції Києва.

Як встановили слідчі, зловмисник створив сайт і сторінку в соцмережі, де пропонував популярні товари для фронту за привабливими цінами. Він переконував клієнтів у наявності продукції та вимагав повну або часткову передоплату.

Отримавши кошти на власні рахунки або картки підставних осіб, чоловік не виконував зобов’язань. Щоб відтермінувати звернення потерпілих до поліції, вигадував логістичні проблеми або повертав незначні суми, створюючи видимість виконання замовлень.

Наразі встановлено дев’ятьох потерпілих, які перерахували фігурантові понад 1,4 млн грн. Серед них – військові, волонтерські організації та благодійні фонди.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Фігурант перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.