Схема на 5,3 млн грн: у Києві отримувачі кредитів BitCapital стали жертвою погроз та вимагань

У Києві викрили організовану групу, яка через онлайн-кредитування вимагала гроші з позичальників, застосовуючи погрози. Постраждала щонайменше 41 людина, а загальна сума збитків перевищує 5,3 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що з січня 2024 року зловмисники діяли через вебсервіс BitCapital, який позиціонувався як платформа швидких кредитів.

Позики надавали у криптовалюті Tether (USDT), що дозволяло уникати контролю та діяти поза правовим полем України. Умови визначали самі організатори: одразу стягували 7% від суми позики і ще 0,6% за кожен день користування.

У разі прострочення борги швидко зростали через штрафи та пеню. Коли позичальники не могли або відмовлялися платити, до них застосовували тиск — телефонували, вимагали гроші та погрожували.

У лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною, оскільки компанія-нерезидент не мала ліцензії та не була зареєстрована в Україні.

Сімом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 355 Кримінального кодексу України. За рішенням суду шестеро підозрюваних перебувають під вартою з правом застави, ще одна особа — під домашнім арештом.