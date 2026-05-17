Помер легендарний диктор українського телебачення Олександр Сафонов

На 83-му році життя помер один із найвідоміших дикторів українського телебачення Олександр Сафонов. Майже 40 років він працював у телеефірі, а останні 16 років був прикутий до ліжка після інсульту.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на журналіста Миколу Канішевського.

За його словами, прощання з Олександром Сафоновим відбулося 17 травня у селі Поташ Уманського району Черкаської області. Причиною смерті стало онкологічне захворювання, яке йому діагностували у 2026 році.

Кар’єра Сафонова тривала близько 40 років. Із 1967 року він працював на Львівському обласному телебаченні, а з 1978 по 2003 рік був незмінним диктором прогнозу погоди.

Після виходу на пенсію він ще шість років працював на Українському радіо.

Журналіст та історик Михайло Маслій зазначав, що Сафонов працював не лише в інформаційному мовленні, а й вів головні державні заходи та оголошував вихід найвідоміших артистів країни.

Олександр Сафонов навчався у театральній студії при Київському театрі імені Івана Франка, у Львівському театрі імені Марії Заньковецької, а також закінчив режисерський факультет інституту культури. Він володів польською, англійською та угорською мовами.

У 1970 році Сафонов провів перший футбольний телерепортаж українською мовою — матч “Карпат” проти “Палмейраса”.

Із 1978 року він працював у Києві як ведучий державних концертів у палаці “Україна” та масштабних культурних заходів.

Після інсульту у 2010 році диктор понад 16 років був прикутий до ліжка. Останні роки життя він провів на Черкащині, де за ним доглядала Тетяна Ситнюк.