Герасимов п’ятий місяць поспіль бреше Путіну про “успіхи” армії РФ під Куп’янськом — ISW

Російське військове командування п’ятий місяць поспіль подає неправдиву інформацію про ситуацію на фронті та перебільшує успіхи армії РФ в Україні. В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов зробив низку неправдивих заяв щодо просування російських військ на Куп’янському, Борівському та Лиманському напрямках.

Про це йдеться у новому звіті ISW.

Аналітики зазначили, що під час зустрічі із Західним угрупованням військ 16 травня Герасимов заявив про нібито просування російських військ на захід від Куп’янська у напрямку Шевченкового, а також про “захоплення” Борівської громади, Кутьківки та частини Лимана.

Водночас ISW стверджує, що російські війська не контролюють Куп’янськ і мають лише обмежену присутність окремих диверсійних груп у місті. За оцінкою аналітиків, російські сили проникли лише приблизно у 14,2% території Куп’янська, 6,5% Кутьківки та 0,06% Лимана.

У звіті також наголосили, що російські війська перебувають приблизно за два кілометри від Шийківки та за чотири кілометри від Великої Шапківки, тому заяви про “захоплення” цих населених пунктів не відповідають дійсності.

ISW зазначає, що Герасимов назвав наступною оперативною ціллю РФ селище Шевченкове у Харківській області, однак для цього російські війська спершу мають захопити Куп’янськ, чого вони наразі зробити не можуть.

Аналітики вважають, що російське керівництво намагається створити інформаційний ефект про нібито одночасний наступ РФ по всій лінії фронту та “неминучий обвал” української оборони.

Водночас ISW підкреслює, що українські оборонні рубежі утримуються, а ЗСУ у низці районів навіть перехоплюють тактичну ініціативу.

У звіті також йдеться, що навіть російські “воєнкори” розкритикували заяви Герасимова. Частина з них заявила, що російське командування створює так звані “красиві звіти” про вигадані успіхи, на основі яких Кремль формує подальші військові плани.

Крім того, ISW звернув увагу на активізацію російської “паспортизації” у невизнаному Придністров’ї. Аналітики нагадали, що Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російського громадянства жителями регіону, що, на думку ISW, є частиною політики посилення впливу Росії у Молдові.