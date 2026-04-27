ЗСУ використовують слабкість російського ППО для ударів по глибокому тилу — ISW

Україна продовжує далекобійну ударну кампанію, використовуючи перевантаженість російської протиповітряної оборони. Це дозволяє завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі та військових об’єктах у глибокому тилу РФ.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), українські сили регулярно використовують слабкість і розтягнутість російської ППО для ураження стратегічних цілей.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 26 квітня було уражено Ярославський нафтопереробний завод, де виникла пожежа. Підприємство має потужність переробки близько 15 млн тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизель та авіаційне паливо.

Також Служба безпеки України повідомила про удари по військових об’єктах у Севастополі, зокрема по морській базі та аеродрому Бельбек. За даними ISW, пошкоджено великі десантні кораблі Чорноморського флоту, розвідувальне судно, об’єкти ППО, радіолокаційну станцію та винищувач МіГ-31.

Окупаційна влада Севастополя визнала масштаб атаки, заявивши про запуск щонайменше 71 безпілотника. Аналітики підкреслюють, що такі удари демонструють нездатність російської ППО ефективно прикривати велику територію.

Загалом за останні два тижні українські сили здійснили щонайменше 10 ударів по нафтовій і газовій інфраструктурі РФ. При цьому географія атак розширюється — зокрема, нещодавно було уражено об’єкт у Челябінську, що за понад 1800 км від кордону.

В ISW вважають, що Україна й надалі нарощуватиме інтенсивність і дальність ударів, користуючись слабкістю російської ППО та розвитком власного виробництва безпілотників.