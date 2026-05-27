“Треба діяти оперативно”: Зеленський пояснив термінове звернення до Трампа та Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що направив спеціальний лист президенту США Дональду Трампу та Конгресу через необхідність термінових рішень щодо посилення захисту України від російських балістичних атак.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні 27 травня.

“Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до Президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки, але ситуація зараз така: треба діяти оперативно, діяти результативно”, — заявив президент.

Зеленський наголосив, що попри значну увагу світу до війни на Близькому Сході, необхідно зупинити й війну Росії проти України.

“Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі”, — сказав глава держави.

Зеленський також заявив, що швидше посилення захисту України від балістичних ракет може сприяти дипломатичному врегулюванню війни.

“Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній”, — зазначив президент.

Він додав, що Україна вдячна США за підтримку та розраховує на подальшу допомогу для досягнення достойного миру і гарантованої безпеки.