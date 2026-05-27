Україну накриє хвиля холоду зі Скандинавії: де чекати дощів і сильного вітру

У четвер, 28 травня, в Україні очікується похолодання через надходження холодного повітря зі Скандинавії. Майже по всій країні прогнозують дощі, грози та сильні пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вночі дощі прогнозують у південних та східних областях, а вдень короткочасні опади очікуються майже по всій території країни, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття. Місцями можливі грози.

Вітер буде північно-західний, швидкістю 7-12 м/с. Вдень у більшості областей очікуються пориви 15-20 м/с. Через сильний вітер в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки, окрім Закарпатської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму.

Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °C, вдень +13…+18 °C. У південних регіонах буде тепліше: вночі +11…+16 °C, вдень +17…+22 °C.