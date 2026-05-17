Росія вночі атакувала сім районів Харкова дронами: пошкоджені будинки та автомобілі

У ніч на 17 травня російські війська масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Влучання та падіння уламків зафіксували одразу у кількох районах міста, пошкоджені будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові після ударів “Шахедів” горіли автомобілі / Фото: Харківська ОВА

Перші повідомлення про удари з’явилися після 01:20 ночі.

За словами Терехова, один із “Шахедів” влучив у Салтівському районі поблизу багатоповерхівок.

Пізніше у Київському районі зафіксували падіння уламків дрона.

Внаслідок удару у Салтівському районі загорілися сім автомобілів, ще близько десяти машин були пошкоджені.

Також вибуховою хвилею пошкодило вікна у багатоповерхових будинках та електромережу вуличного освітлення.

Пізніше Терехов повідомив про влучання “Шахедів” у Холодногірському та Основ’янському районах міста.

У Холодногірському районі після удару виникла пожежа, а через падіння уламків були вибиті вікна у багатоповерхівці.

Вранці мер Харкова також повідомив про удар бойовим дроном по Шевченківському району.

За словами Терехова, станом на ранок у місті обійшлося без постраждалих.

Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби через російські обстріли у Харкові та області постраждали семеро людей.

У самому Харкові поранення отримали жінка 55 років та чоловіки віком 19, 52 і 65 років.

За даними ОВА, російські дрони атакували Індустріальний, Київський, Основ’янський, Салтівський, Холодногірський, Немишлянський та Шевченківський райони Харкова.

У місті були пошкоджені два багатоквартирні та два приватні будинки, скління закладу вищої освіти, гаражі та автомобілі.