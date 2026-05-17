        Росія вночі атакувала сім районів Харкова дронами: пошкоджені будинки та автомобілі

        Сергій Бордовський
        17 Травня 2026 09:18
        У ніч на 17 травня російські війська масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Влучання та падіння уламків зафіксували одразу у кількох районах міста, пошкоджені будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура.

        Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        У Харкові після ударів “Шахедів” горіли автомобілі / Фото: Харківська ОВА

        Перші повідомлення про удари з’явилися після 01:20 ночі.

        За словами Терехова, один із “Шахедів” влучив у Салтівському районі поблизу багатоповерхівок.

        Пізніше у Київському районі зафіксували падіння уламків дрона.

        Внаслідок удару у Салтівському районі загорілися сім автомобілів, ще близько десяти машин були пошкоджені.

        Також вибуховою хвилею пошкодило вікна у багатоповерхових будинках та електромережу вуличного освітлення.

        Пізніше Терехов повідомив про влучання “Шахедів” у Холодногірському та Основ’янському районах міста.

        У Холодногірському районі після удару виникла пожежа, а через падіння уламків були вибиті вікна у багатоповерхівці.

        Вранці мер Харкова також повідомив про удар бойовим дроном по Шевченківському району.

        За словами Терехова, станом на ранок у місті обійшлося без постраждалих.

        Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби через російські обстріли у Харкові та області постраждали семеро людей.

        У самому Харкові поранення отримали жінка 55 років та чоловіки віком 19, 52 і 65 років.

        За даними ОВА, російські дрони атакували Індустріальний, Київський, Основ’янський, Салтівський, Холодногірський, Немишлянський та Шевченківський райони Харкова.

        У місті були пошкоджені два багатоквартирні та два приватні будинки, скління закладу вищої освіти, гаражі та автомобілі.


