РФ атакувала Одещину та Харків безпілотниками: пошкоджені будинки, метро і порт

Російські війська вночі масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, портова інфраструктура та освітній заклад, є постраждалі.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, один із безпілотників влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. У будівлі пошкоджено фасад та скління, також загорілися балкони й автомагазин на першому поверсі.

Крім того, пошкоджень зазнав одноповерховий житловий будинок. Там постраждали двоє людей.

Внаслідок атаки також пошкоджена портова інфраструктура — складське приміщення та адміністративна будівля. На обʼєктах вибито скління. Також уламки безпілотників впали на територію освітнього закладу.

Масована нічна атака на Одещину: пошкоджені порт і житлові будинки / Фото Одеська ОВА

На місці працюють екстрені та комунальні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки РФ проти цивільного населення.

Тим часом у Харкові внаслідок атаки безпілотників постраждала одна людина. За словами міського голови Ігоря Терехова, у Шевченківському районі пошкоджені три виходи з метрополітену, три зупинки наземного транспорту, контактна мережа, будівля навчального закладу та скління прилеглих будівель.

Також уламки дронів впали у Холодногірському та Основ’янському районах міста.