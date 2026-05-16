        Події

        РФ атакувала Одещину та Харків безпілотниками: пошкоджені будинки, метро і порт

        Віктор Алєксєєв
        16 Травня 2026 08:46
        читать на русском →

        Російські війська вночі масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, портова інфраструктура та освітній заклад, є постраждалі.

        За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, один із безпілотників влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. У будівлі пошкоджено фасад та скління, також загорілися балкони й автомагазин на першому поверсі.

        Крім того, пошкоджень зазнав одноповерховий житловий будинок. Там постраждали двоє людей.

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок атаки також пошкоджена портова інфраструктура — складське приміщення та адміністративна будівля. На обʼєктах вибито скління. Також уламки безпілотників впали на територію освітнього закладу.

        Масована нічна атака на Одещину: пошкоджені порт і житлові будинки / Фото Одеська ОВА

        На місці працюють екстрені та комунальні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки РФ проти цивільного населення.

        Тим часом у Харкові внаслідок атаки безпілотників постраждала одна людина. За словами міського голови Ігоря Терехова, у Шевченківському районі пошкоджені три виходи з метрополітену, три зупинки наземного транспорту, контактна мережа, будівля навчального закладу та скління прилеглих будівель.

        Також уламки дронів впали у Холодногірському та Основ’янському районах міста.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov