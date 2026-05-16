РФ атакувала Одещину та Харків безпілотниками: пошкоджені будинки, метро і порт

Російські війська вночі масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, портова інфраструктура та освітній заклад, є постраждалі.
За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, один із безпілотників влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. У будівлі пошкоджено фасад та скління, також загорілися балкони й автомагазин на першому поверсі.
Крім того, пошкоджень зазнав одноповерховий житловий будинок. Там постраждали двоє людей.
Внаслідок атаки також пошкоджена портова інфраструктура — складське приміщення та адміністративна будівля. На обʼєктах вибито скління. Також уламки безпілотників впали на територію освітнього закладу.
На місці працюють екстрені та комунальні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки РФ проти цивільного населення.
Тим часом у Харкові внаслідок атаки безпілотників постраждала одна людина. За словами міського голови Ігоря Терехова, у Шевченківському районі пошкоджені три виходи з метрополітену, три зупинки наземного транспорту, контактна мережа, будівля навчального закладу та скління прилеглих будівель.
Також уламки дронів впали у Холодногірському та Основ’янському районах міста.