        ВАКС обрав запобіжні заходи ще чотирьом фігурантам справи будівництва “Династії”

        Галина Шподарева
        15 Травня 2026 18:46
        Котеджне містечко "Династія" / Скриншот
        Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще чотирьом підозрюваним у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка “Династія” у Козині. Усім фігурантам визначили застави та зобов’язали носити електронні браслети у разі їх внесення.

        Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

        У справі Династії фігурують Андрій Єрмак, Тимур Міндіч, Олексій Чернишов, а також Сергій Сіранчук, Лілія Лисенко, Геннадій Опальчук та Марина Медведєва.

        Раніше суд взяв Андрія Єрмака під варту з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Наразі він перебуває у СІЗО.

        • Сергію Сіранчуку – директору ОК ЖБК “Сонячний берег”, через якого здійснювалося будівництво, суд визначив 20 млн грн застави.
        • Марині Медведєвій – адміністраторці, причетній до ведення тіньової бухгалтерії, суд визначив заставу у розмірі 15 млн грн.
        • Геннадію Опальчуку та Лілії Лисенко, які були формальними засновниками ОК ЖБК “Сонячний берег” та проводили фінансові операції для створення видимості законності походження грошових коштів, визначено застави у 10,6 млн та 9,9 млн грн відповідно.

        У разі внесення застави на всіх фігурантів покладено обов’язок носити електронний браслет.  

        Як повідомляє Українська правда, за Андрія Єрмаком, якого також підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва Династії, було внесено 58,8 млн гривень застави з необхідних 140 мільйонів.

        “У зв’язку з тим, що у ВАКС субота та неділя – вихідні дні, суд не зможе перевірити чи дійсно надійшла потрібна сума на рахунок та видати довідку, для того, щоб Єрмака випустили зі Слідчого ізолятора у суботу та неділю”, – йдеться в повідомленні.


