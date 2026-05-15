Глава ЦРУ відвідав Кубу та передав ультиматум Трампа

Директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Кубу та передав кубинському керівництву послання президента США Дональда Трампа про готовність Вашингтона до переговорів. Водночас США заявили, що серйозний діалог можливий лише за умови “фундаментальних змін” з боку Гавани.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника ЦРУ.

За даними агентства, візит Реткліффа став лише другим випадком відвідування Куби директором ЦРУ після революції 1959 року.

Представник ЦРУ заявив, що Реткліфф передав кубинським посадовцям меседж Трампа про готовність США “серйозно взаємодіяти” з Кубою з економічних та безпекових питань лише у разі проведення фундаментальних змін.

Які саме зміни мав на увазі Трамп, співрозмовник Reuters не уточнив.

Reuters зазначає, що США протягом десятиліть вимагали від Куби відкриття державної економіки, компенсацій за експропрійоване після революції майно та проведення “вільних і чесних” виборів.

Візит директора ЦРУ відбувся на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Гаваною.

Адміністрація Трампа останнім часом посилила тиск на Кубу, зокрема погрожуючи тарифами країнам, які постачають паливо на острів.

На цьому тлі Куба зіткнулася з масштабною енергетичною кризою та тривалими відключеннями електроенергії.

Reuters повідомляє, що у Гавані спалахнули протести після того, як у деяких районах відключення світла тривали понад добу.

Міністр енергетики та шахт Куби заявив, що країна фактично залишилася без дизельного пального та мазуту, а енергосистема перебуває у “критичному” стані.

Кубинська сторона після переговорів повідомила, що сторони обговорили співпрацю між правоохоронними органами в інтересах безпеки обох країн, а також регіональної та міжнародної безпеки.

За даними Reuters, Реткліфф також обговорював із кубинськими посадовцями питання економічної стабільності, безпеки та розвідувальної співпраці.