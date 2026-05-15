СБС вдарили по Єйську, Бердянську та Криму: уражено ППО, корабель і авіацію

Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про серію ударів по російських військових об’єктах у РФ та на окупованих територіях. За словами командувача СБС Роберта “Мадяра” Бровді, було уражено літак Бе-200, вертоліт Ка-27, комплекси ППО та суховантаж із боєприпасами.

Про це Бровді повідомив у соцмережах.

За його словами, у ніч на 15 травня підрозділи Сил безпілотних систем завдали 55 вогневих уражень по 23 військових цілях у районі Таганрога, Єйська, окупованого Криму, а також у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.

Реклама

Реклама

Серед цілей, які, за даними СБС, були знищені або уражені:

— літак-амфібія Бе-200 “Альтаір” у районі населеного пункту Морской у РФ;

— вертоліт Ка-27;

— ЗРК “Тор-М2” у Луганській області;

— ЗРГК “Панцирь-С1” у Криму;

— суховантаж із боєприпасами у Бердянську;

— навчальний центр та пункт тимчасової дислокації російських військ у Луганській області.

Бровді заявив, що комплекси “Тор” та “Панцир” стали 16-м і 17-м елементами російської ППО, знищеними СБС у травні.

За його словами, з грудня 2025 року по травень 2026 року Сили безпілотних систем знищили 153 елементи російської протиповітряної оборони.

Окремо командувач СБС заявив про удар по Рязанському нафтопереробному заводу, який, за його словами, здійснили спільно з підрозділами ССО, ГУР та іншими силами.