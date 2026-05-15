На Прикарпатті правоохоронець вимагав хабар у підприємця та погрожував мобілізацією

Працівники ДБР та СБУ затримали на Івано-Франківщині заступника начальника відділення одного з правоохоронних органів, якого підозрюють у вимаганні хабаря у підприємця. За даними слідства, посадовець погрожував скасуванням відстрочки від мобілізації та кримінальним переслідуванням.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У Коломиї затримали посадовця правоохоронного органу за хабар у $5 тисяч / Фото: ДБР

За даними слідства, правоохоронець вимагав у місцевого підприємця 5 тисяч доларів США.

Реклама

Реклама

За ці гроші він обіцяв не втручатися у діяльність бізнесмена, а також не притягувати його родича до кримінальної відповідальності через нібито подання фіктивних документів до ТЦК.

У разі відмови посадовець погрожував ініціювати кримінальне провадження вже проти самого підприємця, скасувати йому відстрочку від мобілізації та домогтися призову чоловіків на військову службу.

Слідчі задокументували неодноразові зустрічі та телефонні розмови між фігурантом і заявником.

За даними ДБР, для приховування своїх дій учасники схеми використовували посередників та сторонніх осіб.

Передача грошей відбулася на території автозаправної станції у Коломиї. Гроші передали через посередника.

14 травня працівники ДБР затримали посадовця.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.