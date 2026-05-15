Ексміністр Омелян у Лондоні відреагував на підозру ДБР і заявив про тиск Банкової

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян відреагував на повідомлення ДБР про підозру у справі щодо ухилення від військової служби. Експосадовець заявив про “політичне переслідування” та звинуватив Банкову у тиску.
Про це Омелян написав у Facebook.
У своєму дописі колишній міністр заявив, що добровільно вступив до лав ЗСУ 24 лютого 2022 року, виконував бойові завдання та займався забезпеченням підрозділів технікою, дронами й спорядженням.
Омелян стверджує, що кримінальне провадження проти нього з’явилося після того, як у 2023 році він виграв судову справу, пов’язану зі зниженням портових тарифів.
“ДБР дало команду “фас”, — заявив ексміністр, коментуючи відкриття справи щодо нібито неналежного проходження військової служби.
Він також розповів, що у серпні 2023 року працівники ДБР провели масштабні обшуки у військових частинах та приватних помешканнях, де він перебував.
Крім того, Омелян заявив, що у 2024 році отримав поранення після удару російських КАБів по позиції його батальйону.
За словами ексміністра, у 2025 році він звільнився зі служби через отримані травми та виїхав до Великої Британії.
Водночас Омелян натякнув на можливе повернення в активну політику.
Напередодні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міністру інфраструктури України, не називаючи його імені. За даними Суспільного, йдеться саме про Володимира Омеляна.
У ДБР заявили, що після мобілізації він тривалий час не виконував службові обов’язки та вводив командування в оману щодо своєї діяльності.
Ексміністру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.