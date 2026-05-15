В Україні запускають Дія.AI — перший у світі національний ШІ-агент для держпослуг

В Україні запускають Дія.AI — національного AI-агента для державних послуг. У Мінцифри заявили, що країна переходить до моделі “агентивної держави”, де цифрові сервіси працюватимуть як проактивний помічник для громадян.

Про це повідомив т.в.о міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков під час Mintsyfra Summit 2026.

За його словами, Дія.AI стане першим у світі національним AI-агентом для державних послуг.

Реклама

Реклама

Борняков зазначив, що понад 350 тисяч користувачів уже протестували сервіс та надіслали близько 2 мільйонів повідомлень.

“Це абсолютна революція: економія часу, нуль бюрократії та новий рівень взаємодії”, — заявив він.

У Мінцифри також повідомили, що за перші 120 днів 2026 року в “Дії” запустили 22 нові послуги.

Крім того, до простору Дія.City приєдналися ще 850 компаній, а резиденти сплатили понад 17 млрд грн податків.

Також відомство повідомило про запуск пілоту 5G у Бородянці та Харкові.

Серед ключових пріоритетів Мінцифри назвали розвиток моделі Agentic State, масштабування освітньої екосистеми “Мрія”, впровадження AI-інструментів у “Дія.Освіта”, розвиток Digital Defence та розширення цифрової економіки через Дія.City і 5G-інфраструктуру.