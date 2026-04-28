Тейлор Свіфт подала заявки на товарні знаки для боротьби з ШІ

Американська співачка Тейлор Свіфт подала заявки на реєстрацію товарних знаків, щоб захистити свій голос і образ від дипфейків, створених штучним інтелектом. Йдеться про аудіозаписи та зображення, які можуть використовуватися без її згоди.

Як повідомляє Reuters, заявки подані до Патентного та торговельного відомства США. Вони охоплюють два аудіокліпи з голосом співачки та одне сценічне зображення, де вона виступає з рожевою гітарою.

В одному з аудіофрагментів Свіфт представляє свій альбом The Life of a Showgirl і закликає слухати його на стримінговому сервісі Amazon Music Unlimited. В іншому — анонсує реліз альбому та пропонує зберегти його в Spotify.

Реклама

Реклама

За даними юриста з питань товарних знаків Джоша Гербена, такі заявки спрямовані на протидію використанню голосу та образу співачки у дипфейках — від фальшивої реклами до підроблених політичних заяв і відвертого контенту.

Він зазначає, що реєстрація голосу як товарного знака є новим підходом, який ще не перевірявся в судах. Раніше виконавці покладалися переважно на авторське право для захисту записів, однак розвиток ШІ дозволяє створювати новий контент, що імітує голос без копіювання оригіналу.

Подібні кроки вже робили інші відомі особи. Зокрема, актор Метью Макконагі раніше отримав схвалення на схожі заявки.

Юристи вважають, що захист візуального образу, включно зі сценічним стилем і позами, може дати додаткові підстави для боротьби з підробленими зображеннями, створеними штучним інтелектом.