Google ламає власний пошук: компанія готується до війни з ChatGPT

Google вирішив зробити те, що великі корпорації зазвичай ненавидять найбільше: зламати власний успішний бізнес раніше, ніж це зробить хтось інший. І причина дуже проста — ChatGPT та інші AI-боти почали загрожувати головній “друкарській машині грошей” компанії: пошуку.

Фактично Google визнав очевидне: людям більше не хочеться грати у дивну гру “вгадай правильні ключові слова”, пише Axios. Натомість вони хочуть просто написати нормальне людське запитання — і отримати нормальну людську відповідь.

Саме тому компанія оголосила про найбільшу зміну пошукового рядка з моменту його появи. Тепер Google дозволить значно довші запити та повноцінне спілкування у форматі чату прямо в пошуку.

І це вже не просто косметичне оновлення. Google фактично намагається перетворити свій пошук на щось середнє між класичним браузером і ChatGPT.

Насправді компанія рухалася в цей бік уже давно. AI-зведення зверху пошукової сторінки, AI Mode, автоматичні відповіді — усе це було лише “розігрівом”. Але тепер у Google, схоже, остаточно зрозуміли: якщо користувачі звикнуть шукати інформацію через сторонніх AI-асистентів, це стане проблемою розміром у сотні мільярдів доларів.

Тому Google починає активно засовувати штучний інтелект буквально всюди.

Один із головних трендів — AI-агенти. Наприклад, замість того щоб щоразу перевіряти, чи приїде ваш улюблений гурт до міста, можна буде створити постійний запит, а Google сам стежитиме за новими концертами й надсилатиме сповіщення.

Те саме стосується покупок, новин та інших повторюваних завдань. Ідея проста: AI має не просто відповідати на питання, а почати працювати замість людини.

Глава Google DeepMind Деміс Хассабіс прямо заявив: “Агенти в пошуку — це наступний крок”. І тут Google виглядає як компанія, яка дуже не хоче повторити долю Nokia, що колись теж думала: “та хто взагалі перейде на ці дивні смартфони?”

Але на одному пошуку історія не закінчується. Google одночасно намагається вбудувати AI буквально у все, що виробляє.

YouTube тепер дозволить ставити питання на кшталт “як це зробити?” й одразу отримувати текстову відповідь разом із потрібним відео. Gemini перетворюють на повноцінного AI-помічника для повсякденних завдань. А браузер Chrome поступово стає схожим не просто на браузер, а на персонального цифрового секретаря.

І найцікавіше — Google знову лізе в “розумні окуляри”. Так, після провалу Google Glass компанія вирішила спробувати ще раз. Тепер разом із Samsung, Warby Parker і Gentle Monster Google готує AI-окуляри нового покоління.

Бо в Кремнієвій долині зараз панує дуже проста ідея: майбутнє AI — це не чат у браузері. Це момент, коли штучний інтелект починає буквально жити поруч із людиною — в окулярах, навушниках, телефонах і всіх пристроях навколо.

І якщо коротко — Google виглядає як компанія, яка зрозуміла: або вона сама зруйнує старий інтернет, або це зробить хтось інший.