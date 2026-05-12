Україна та Palantir працюють над AI-рішеннями для оборони

Україна розширює співпрацю з американською компанією Palantir Technologies у сфері штучного інтелекту та defence tech-рішень. Партнери вже впровадили AI-інструменти для аналізу повітряних атак, роботи з розвідданими та планування deep strike-операцій.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі з CEO Palantir Алексом Карпом.

За словами Федорова, Алекс Карп став одним із перших керівників великих західних технологічних компаній, які особисто приїхали до Києва після початку повномасштабного вторгнення РФ — у червні 2022 року.

Міністр оборони зазначив, що за час співпраці Україна та Palantir створили систему детального аналізу повітряних атак, впровадили AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних та інтегрували технології у планування deep strike-операцій.

Окремим напрямом співпраці став Brave1 Dataroom, створений спільно з Palantir. Це платформа, яка надає розробникам доступ до реальних даних із поля бою для навчання AI-моделей. За словами Федорова, наразі понад 100 компаній тренують більше 80 моделей для виявлення та перехоплення повітряних цілей у складних умовах.

Під час зустрічі українська сторона також продемонструвала команді Palantir, як Україна захищає небо, стримує російські війська на фронті та завдає ударів по російській економіці.

Федоров наголосив, що сучасні технології, штучний інтелект, аналіз даних та математичні моделі війни безпосередньо впливають на результат бойових дій.

За його словами, Україна планує й надалі посилювати партнерство з Palantir у сфері AI-рішень та defence tech-проєктів, які забезпечують технологічну перевагу на полі бою.

Palantir є однією з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони й безпеки. Технології компанії використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою.