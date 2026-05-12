Поліцію Київщини очолить Андрій Рубель

Сьогодні, 12 травня, Іван Вигівський представив особовому складу нового начальника Головного управління Національної поліції в Київській області. Участь у заході також взяв Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Під час представлення Іван Вигівський подякував попереднику Рубеля Анатолію Щадило за службу та проведену роботу в регіоні, а також наголосив на ключових завданнях, які сьогодні стоять перед поліцією Київщини в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, наприкінці квітня Андрія Рубеля звільнили з посади начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

