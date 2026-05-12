Росія завершила “часткову тишу” масованою атакою – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія «сама обрала закінчити часткову тишу», яка тривала кілька днів. За його словами, в ніч на 12 травня російські війська випустили по Україні понад 200 ударних дронів та завдали десятків авіаударів.

За словами президента, цієї ночі російські війська також застосували понад 80 авіабомб і здійснили більш як 30 авіаційних ударів. Ударні дрони збивали на Дніпропетровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, а також у Києві та області.

Зеленський повідомив, що внаслідок атак були пошкоджені об’єкти енергетики, багатоквартирні будинки, дитячий садок, а також цивільний локомотив на залізниці.

Зеленський заявив про понад 200 російських дронів за ніч / Фото ДСНС

Президент зазначив, що через удари є поранені та загиблі. Він висловив співчуття родинам загиблих.

Також Зеленський наголосив, що Україна діятиме «дзеркально» у відповідь на дії Росії. За його словами, саме Москва повинна зробити крок до реального та тривалого припинення вогню.

Президент закликав міжнародних партнерів не послаблювати санкційний тиск на Росію та продовжувати спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру.