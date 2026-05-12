Пісторіусу показали роботу української ППО в Києві

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав у Києві позицію «малої» протиповітряної оборони та енергетичний об’єкт, який зазнав російських атак. Українська сторона продемонструвала партнерам роботу сучасних засобів протидії дронам і мобільних вогневих груп.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, під час візиту німецькій делегації показали, як сьогодні працює українська система захисту неба, зокрема сучасні засоби боротьби з дронами типу Shahed та технології, які допомагають знищувати ворожі цілі.

Реклама

Реклама

Федоров зазначив, що минула зима стала однією з найскладніших для України, оскільки Росія майже вдвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців російські війська, за його словами, випустили понад тисячу балістичних і крилатих ракет, а також 27 тисяч дронів Shahed. Основною ціллю атак була українська енергетика.

Він наголосив, що Україна змогла вистояти завдяки роботі військових та підтримці міжнародних партнерів. За словами Федорова, Німеччина стала одним із ключових лідерів у посиленні української ППО, зокрема завдяки передачі ракет для Patriot, фінансуванню PURL та ініціативі з термінової передачі додаткових ракет із європейських складів у критичний зимовий період.

Федоров також заявив, що наразі Україна збиває близько 90% російських дронів і майже 80% крилатих ракет. Водночас балістичні ракети, за його словами, залишаються складним викликом.

Україна разом із Німеччиною працює над додатковими поставками ракет Patriot, механізмом PURL та створенням європейської протибалістичної спроможності.