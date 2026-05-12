ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів і 72 артсистеми ворога

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 1020 російських окупантів. Також Сили оборони знищили десятки артилерійських систем, бронетехніку та понад тисячу безпілотників РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, протягом доби російська армія втратила 72 артилерійські системи, два танки, дві бойові броньовані машини та дві реактивні системи залпового вогню. Крім того, українські військові знищили 1252 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 145 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, два наземні робототехнічні комплекси й одну одиницю спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генштабу, сягнули близько 1 343 050 військових. Також Росія втратила 11 926 танків, 24 553 бойові броньовані машини та 41 935 артилерійських систем.