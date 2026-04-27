OpenAI готує революційний смартфон без застосунків: все буде робити ШІ-агент

OpenAI працює над створенням нового типу смартфона, який може відмовитися від традиційних застосунків і зробити ставку на AI-агента. Масове виробництво пристрою очікується у 2028 році.

Новий тип смартфона від OpenAI може замінити застосунки AI-агентом / Ілюстрація: x.com/mingchikuo

Про це повідомив аналітик Ming-Chi Kuo. За його даними, OpenAI співпрацює з компаніями MediaTek та Qualcomm для розробки процесорів, а виробництвом займатиметься Luxshare.

За словами Куо, новий підхід передбачає відмову від великої кількості застосунків. Замість цього користувач взаємодіятиме з AI-агентом, який виконуватиме завдання та задовольнятиме потреби через єдиний інтерфейс.

Аналітик зазначає, що такий підхід може кардинально змінити уявлення про смартфони, оскільки пристрій буде постійно аналізувати контекст користувача та його потреби в реальному часі.

Очікується, що система поєднуватиме локальні можливості пристрою з хмарними обчисленнями: базові задачі виконуватимуться безпосередньо на смартфоні, а складні — оброблятимуться у хмарі.

Куо вважає, що OpenAI зацікавлена у створенні власного пристрою, щоб контролювати і програмне забезпечення, і «залізо», а також побудувати нову екосистему навколо AI-агентів.

Він також зазначає, що смартфон залишається ключовим пристроєм, який збирає повні дані про користувача в реальному часі, що є критично важливим для розвитку таких технологій.

Аналітик додає, що партнери проєкту можуть отримати вигоду від довгострокового попиту, якщо новий формат смартфонів стане масовим.