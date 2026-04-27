        Негода в Україні: знеструмлено понад 700 населених пунктів, є загиблі

        Сергій Бордовський
        27 Квітня 2026 11:06
        В Україні через негоду знеструмлено понад 700 населених пунктів у 19 регіонах. Внаслідок стихії загинули троє людей, ще восьмеро постраждали.

        Як повідомили в МВС України, найбільше руйнувань шквальний вітер завдав у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях.

        Наслідки негоди в Україні / Фото: МВС

        Пошкоджено покрівлі десятків житлових будинків, комунальних установ, закладів освіти та транспортних засобів. Через негоду загинули люди у Запорізькій, Закарпатській та Черкаській областях.

        Реклама
        Реклама

        Рятувальники здійснили понад 400 виїздів: розпилювали повалені дерева, демонтували небезпечні конструкції та допомагали постраждалим. Серед травмованих — дитина.

        У Запоріжжі шквальний вітер пошкодив дах концертної зали під час виступу, рятувальники демонтували аварійні конструкції та забезпечили безпеку глядачів.

        Поліцейські посилили патрулювання для забезпечення руху на місцях падіння дерев і конструкцій. На заблокованих ділянках організували об’їзди.

        Наразі тривають відновлювальні роботи, рятувальники допомагають енергетикам ліквідовувати наслідки негоди.

        У більшості регіонів пориви вітру зберігатимуться й надалі, оголошено I рівень небезпеки — жовтий. Громадян закликають бути обачними.


        Реклама
        Реклама

