        Буревій вбив двох людей в Україні, рятувальники працюють у 13 областях

        Віктор Алєксєєв
        26 Квітня 2026 16:28

        В Україні внаслідок негоди загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Рятувальники ліквідовують наслідки стихії у 13 областях.

        Про це повідомили в ДСНС.

        Негода в Україні: двоє загиблих і поранені, знеструмлено понад тисячу населених пунктів / Фото ДСНС

        За даними рятувальників, у Черкасах загинула людина — дерево впало на квадроцикл під час руху. Ще один чоловік загинув на Закарпатті через падіння дерева.

        У Полтаві внаслідок падіння дерева травмовано дитину.

        Через негоду знеструмлено 1121 населений пункт.

        Рятувальники здійснили 176 виїздів для розпилювання повалених дерев і проведення відновлювальних робіт. До ліквідації наслідків залучено 647 рятувальників та 150 одиниць техніки.

        У ДСНС закликали громадян бути максимально обережними, зазначивши, що служби продовжують працювати у посиленому режимі.


