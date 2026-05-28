Новий епізод у справі Гринкевичів: ДБР заявило про ще 150 млн грн збитків

Державне бюро розслідувань заявило про нові встановлені збитки у справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа. Слідство також перевіряє можливі зв’язки судді зі стороною захисту родини.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на ДБР.

За даними слідства, компанії, пов’язані з Ігорем та Романом Гринкевичами, постачали для ЗСУ бронежилети та шоломи за завищеними цінами.

“Повідомляємо, що наразі слідчими ДБР здійснюється розслідування в окремому кримінальному провадженні, в ході якого встановлено факт постачання указаною групою осіб бронежилетів та шоломів за завищеними цінами”, – зазначили у ДБР.

Збитки держави за цим епізодом становлять майже 150 млн грн. Найближчим часом у справі можуть бути ухвалені нові процесуальні рішення.

Окремо слідчі перевіряють можливі зв’язки між суддею, який має стосунок до розгляду справи, та стороною захисту Гринкевичів. На думку слідчих, знайомство могло впливати на швидкість і об’єктивність розгляду справи.

Нагадаємо, ДБР розслідує справу Гринкевичів із 2023 року. За даними слідства, компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери Міноборони на постачання одягу для ЗСУ на понад 1,5 млрд грн, однак поставлена продукція була низької якості та непридатною для використання. Збитки держави оцінили у 1,167 млрд грн.

Наприкінці 2023 року Ігоря Гринкевича затримали під час спроби дати $500 тисяч хабаря слідчому ДБР. Його син Роман Гринкевич, який також є фігурантом справи, був затриманий у січні 2024 року в Одесі під час спроби виїхати з країни.

У січні 2025 року правоохоронці завершили досудове розслідування та передали справу до суду. Наразі Гринкевичі перебувають під вартою.