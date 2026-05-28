На Хмельниччині вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача, загинули двоє військових

У Хмельницькій області під час виконання бойового завдання із відбиття російської атаки загинули двоє українських військових, один зазнав поранень. З невстановлених причин здетонував боєприпас дрона-перехоплювача.

Про це повідомляє Суспільне Хмельницький.

Близько 11:15 27 травня в одному із сіл Кам’янець-Подільського району під час виконання бойового завдання із відбиття російської атаки стався вибух боєприпасу дрона-перехоплювача, який використовували військові підрозділів безпілотних систем.

“Двоє військових загинули на місці події, ще один зазнав поранень і був госпіталізований. Наразі його життю нічого не загрожує”, — зазначили в Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань.

Слідчі вилучили пульти керування та засоби комунікації, призначено експертизи для встановлення причин детонації.

Попередня правова кваліфікація — ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, що спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки).