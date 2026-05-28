        Спорт

        Олійникова блискуче переграла австралійку та пробилася до третього кола Ролан Гаррос

        Галина Шподарева
        28 Травня 2026 15:20
        читать на русском →
        Олександра Олійникова / Фото: Федерація тенісу України, Facebook
        Олександра Олійникова / Фото: Федерація тенісу України, Facebook

        Українська тенісистка Олександра Олійникова вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Франції Roland Garros 2026 року, здолавши австралійку Кімберлі Біррелл у трьох сетах. Долю напруженого матчу вирішив тайбрейк у фінальній партії.

        Про це пише Суспільне Спорт.

        У другому колі турніру Олійникова перемогла Біррелл з рахунком 2:1 (6:3, 0:6, 7:6(5)).

        Реклама
        Реклама

        Перший сет українська тенісистка виграла з рахунком 6:3, зробивши два брейки. У другій партії Біррелл не залишила суперниці шансів — 6:0.

        У вирішальному сеті австралійка першою зробила брейк, однак Олійникова змогла зрівняти рахунок. Переможницю матчу визначив тайбрейк, у якому сильнішою виявилася українка — 10:5.

        Для Олександри Олійникової це друга перемога в основній сітці турніру Grand Slam та перший вихід до третього кола Ролан Гарросу.

        У наступному раунді українка зіграє з переможницею матчу між Діаною Шнайдер та Маккартні Кесслер.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov