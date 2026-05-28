Без підтримки жінок Україна втратить майбутнє

Україна увійшла у глибоку демографічну кризу, а без системної підтримки жінок, сімей і народжуваності ризикує втратити майбутнє. Про це пише заслужений лікар України Ольга Голубовська у своєму блозі до Міжнародного дня жіночого здоров’я (28 травня).

За словами Голубовської, країна втрачає жінок репродуктивного віку, а народжуваність падає рекордними темпами. Якщо у 2012 році в Україні народилося понад 520 тисяч дітей, то у 2024 році — лише близько 177 тисяч.

«Ми багато говоримо про економіку, кордони, відбудову країни після війни. Але майже не говоримо про головне — хто житиме в цій країні через 10–20 років. Бо демографічна криза в нашій країні вже почалася», — наголосила лікар.

Реклама

Реклама

Ольга Голубовська також звертає увагу на те, що в Україні не має цілісної демографічної стратегії воєнного та післявоєнного відновлення, яка б поєднувала підтримку народжуваності, жіночого здоров’я, молодих сімей та повернення українців з-за кордону.

«Ця стратегія повинна включати доступну репродуктивну медицину, програми профілактики та підтримки психічного здоров’я, розвиток сімейної медицини, доступне житло, дитячу інфраструктуру, економічні стимули для життя і роботи в Україні, а також зрозумілу й контрольовану міграційну політику, що виходитиме насамперед із національних інтересів держави», – пише заслужений лікар.

У своєму блозі Голубовська також підкреслила: досвід європейський країн вже підтвердив, що не можна замінити власне населення мігрантами без серйозних соціальних, культурних та безпекових наслідків.