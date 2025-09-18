В Росії очікують скорочення кількості населення на 25%, — ГУР

Кількість населення Російської Федерації упродовж наступних 50 років може скоротитися щонайменше на чверть. Такі висновки містяться у закритих демографічних звітах, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, вже зараз у РФ відчувається гострий дефіцит робочої сили, а заклади професійно-технічної освіти стикаються з браком студентів. Найскладніша ситуація фіксується на Далекому Сході, звідки Москва масово відправляла чоловіків воювати проти України.

Розвідка підкреслює, що війна, розв’язана Кремлем, є однією з головних причин поглиблення демографічної кризи. За час бойових дій Росія втратила понад мільйон військових убитими та пораненими, переважно чоловіків віком від 20 до 35 років — ключової частини демографічної піраміди.

Щоб зменшити наслідки кризи, російська влада розглядає можливість активніше залучати трудових мігрантів. Водночас їх також вербують до участі у війні проти України.

У ГУР наголошують: такий підхід ще раз демонструє небажання путінського режиму припиняти агресію та готовність використовувати до останнього і власне населення, і жителів окупованих територій.