Фрези Ліндемана: застосування в хірургічній стоматології та переваги інструментів OkoDent

Фреза Ліндемана (Lindemann Bur) – один із головних інструментів у хірургічній стоматології. Фрези німецького виробника OkoDent поєднують точність та високу різальну здатність для безпечної та передбачуваної роботи лікаря під час складних втручань.
Що таке фреза Ліндемана
Фреза Ліндемана – це твердосплавний або сталевий хірургічний бор з характерною спіральною різальною геометрією, яка забезпечує:
- швидке видалення кістки;
- мінімальний тиск під час роботи;
- знижену вібрацію;
- ефективне відведення стружки;
- високу точність різання.
Бори для стоматолога такого виду легко входять у кісткову тканину, не застрягають та не нагрівають зону втручання за умови належного охолодження.
Основні сфери застосування фрези Ліндемана в хірургії
Фрези цієї групи використовуються в багатьох хірургічних протоколах, зокрема:
- Видалення зубів мудрості. Lindemann – це стандарт для проведення остеотомії, секціонування коренів, створення доступу та формування кісткового вікна. Ефективні такі фрези під час роботи зі складними ретинованими зубами.
- Остеотомія перед імплантацією. Хірургічна фреза дозволяє швидко та акуратно зняти тонкий шар кістки, змінити форму гребеня або розширити простір у зоні імплантації. Точна геометрія забезпечує контроль над глибиною та напрямком різання.
- Резекційні операції. Використовуються для резекції верхівки кореня та створення доступу до периапікальної ділянки для зменшення ризику пошкодження сусідніх тканин.
- Секціонування зубів. Під час складних видалень фреза Ліндемана дозволяє розділити корені та відокремити коронкову частину, працюючи точно і без розриву тканин.
- Робота з кістковими блоками. Використовуються для формування борозен, контурів та адаптації кісткового матеріалу.
Переваги фрез Ліндемана OkoDent
Фірмові фрези Окодент мають низку переваг, важливих для хірургів, зокрема:
- Німецька точність виробництва. Кожна фреза проходить контроль геометрії та балансування, що гарантує стабільну роботу.
- Висока різальна здатність. Гострі різальні крайки легко входять у кістку та швидко видаляють тканину.
- Безпека під час втручання. Фрези не «захлинаються», не пробуксовують і не перегріваються за умови правильного охолодження.
- Тривалий термін служби. OkoDent виробляє фрези з високоякісного твердосплаву, що забезпечує довговічність та мінімальний знос.
- Оптимальна робота на високих обертах. Підходять для більшості хірургічних наконечників і турбін.
Рекомендації щодо роботи з фрезами Ліндемана
Щоб отримати максимальний результат, важливо дотримуватися таких рекомендацій:
- працювати тільки з водяним охолодженням;
- уникати надмірного тиску;
- регулярно міняти зношені фрези;
- не використовувати один бор для більш ніж 5-7 складних операцій.
