Фрези Ліндемана: застосування в хірургічній стоматології та переваги інструментів OkoDent

Фреза Ліндемана (Lindemann Bur) – один із головних інструментів у хірургічній стоматології. Фрези німецького виробника OkoDent поєднують точність та високу різальну здатність для безпечної та передбачуваної роботи лікаря під час складних втручань.

Що таке фреза Ліндемана

Фреза Ліндемана – це твердосплавний або сталевий хірургічний бор з характерною спіральною різальною геометрією, яка забезпечує:

швидке видалення кістки;

мінімальний тиск під час роботи;

знижену вібрацію;

ефективне відведення стружки;

високу точність різання.

Бори для стоматолога такого виду легко входять у кісткову тканину, не застрягають та не нагрівають зону втручання за умови належного охолодження.

Основні сфери застосування фрези Ліндемана в хірургії

Фрези цієї групи використовуються в багатьох хірургічних протоколах, зокрема:

Видалення зубів мудрості. Lindemann – це стандарт для проведення остеотомії, секціонування коренів, створення доступу та формування кісткового вікна. Ефективні такі фрези під час роботи зі складними ретинованими зубами. Остеотомія перед імплантацією. Хірургічна фреза дозволяє швидко та акуратно зняти тонкий шар кістки, змінити форму гребеня або розширити простір у зоні імплантації. Точна геометрія забезпечує контроль над глибиною та напрямком різання. Резекційні операції. Використовуються для резекції верхівки кореня та створення доступу до периапікальної ділянки для зменшення ризику пошкодження сусідніх тканин. Секціонування зубів. Під час складних видалень фреза Ліндемана дозволяє розділити корені та відокремити коронкову частину, працюючи точно і без розриву тканин. Робота з кістковими блоками. Використовуються для формування борозен, контурів та адаптації кісткового матеріалу.

Переваги фрез Ліндемана OkoDent

Фірмові фрези Окодент мають низку переваг, важливих для хірургів, зокрема:

Німецька точність виробництва. Кожна фреза проходить контроль геометрії та балансування, що гарантує стабільну роботу. Висока різальна здатність. Гострі різальні крайки легко входять у кістку та швидко видаляють тканину. Безпека під час втручання. Фрези не «захлинаються», не пробуксовують і не перегріваються за умови правильного охолодження. Тривалий термін служби. OkoDent виробляє фрези з високоякісного твердосплаву, що забезпечує довговічність та мінімальний знос. Оптимальна робота на високих обертах. Підходять для більшості хірургічних наконечників і турбін.

Рекомендації щодо роботи з фрезами Ліндемана

Щоб отримати максимальний результат, важливо дотримуватися таких рекомендацій:

працювати тільки з водяним охолодженням;

уникати надмірного тиску;

регулярно міняти зношені фрези;

не використовувати один бор для більш ніж 5-7 складних операцій.

Де купити фрези Ліндемана OkoDent в Україні

