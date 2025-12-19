Що Путін наговорив про Україну під час “Прямої лінії”?

Звісно, що бреше як дише, але це президент ворожої держави, тому це текст тільки для ознайомлення.

Російський президент Владімір Путін 19 грудня провів пресконференцію, яка тривала 4 години та 28 хвилин. Хоч більшість питань стосувалась внутрішньої російської політики, значна частина “Прямої лінії” була присвячена Україні.

Зокрема, почав Путін з питання про мирні переговори. Він вкотре заявив про готовність завершити “конфлікт” за столом переговорів та знову згадав про його “першопричини”. Хоча цього разу помітна зміна: очільник Кремля заявив, що бачить з боку “київського режиму” готовність “вести якийсь діалог”.

Водночас Путін не зміг чітко проговорити умови, на яких Росія згодна завершити бойові дії. На початку пресконференції він повернувся до ультимативних вимог до України, заявивши, що готовий завершити війну на умовах, озвучених у червні 2024 року: виведення українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей; відмова Києва від вступу в НАТО; нейтральний позаблоковий і без’ядерний статус України. Проте вже пізніше сказав, що під час серпневої зустрічі на Алясці Москва “практично погодилась” з пропозиціями Дональда Трампа, зокрема й з компромісами.

“На попередній зустрічі у Москві нам були зроблені пропозиції, і до нас звернулись з проханням піти на певні компроміси. Приїхавши до Анкориджу, я сказав, що для нас це будуть непрості рішення, але ми з запропонованими компромісами згодні”, — заявив Путін.

Коментуючи ситуацію на фронті очільник Кремля вкотре заявив про просування Росії по усіх напрямках та пообіцяв захопити ще більше української території до кінця поточного року. За його словами, РФ окупувала 50% Костянтинівки, Лиману та Мирнограда Донецької області, ще стільки ж території Гуляйполя Запорізької контролює Кремль. Також, за його словами, росіяни оточили 3,5 тисячі українських бійців біля Купʼянська, на лівому березі річки Оскол.

Окрему частину Путін присвятив можливості війни з Європою. На його думку, західні політики роблять заяви про російську загрозу з внутрішньополітичних мотивів, аби “створити образ ворога” та “прикрити помилки, які робили західні уряди протягом багатьох років”. І, за його словами, Європа поступово зникатиме, якщо не повʼяже своє майбутнє з Росією.

“Обʼєднуючи та доповнюючи наші можливості, ми би процвітали, а не воювали, як ви робите по відношенню до Росії. Ви воюєте з нами руками українських націоналістів. Ми готові припинити ці бойові дії при забезпеченні умов безпеки Росії у середньо- та довгостроковій перспективі”, — заявив Путін.

Водночас він не виключив можливості повномасштабного конфлікту з Європою у разі блокади Калінінграду. За його словами, Москва “знищуватиме” подібні загрози.

Путін присвятив увагу й питанню виборів в Україні, яке піднімав Трамп. Очільник Кремля фактично поставив Києву нову умову: українські вибори мають проходити й на “території Росії”, де, за його ж підрахунками, проживає 5-10 млн громадян України.

“Звичайно, є одне питання, повз яке ми не можемо пройти. А саме: на території РФ проживають мільйони громадян України… які мають право голосу. І якщо вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від організаторів надати право українцям, які проживають у Росії, проголосувати на території РФ”, — заявив Путін.

Російський президент відкинув безпекові занепокоєння стосовно виборів. Він стверджує, що у “ДНР” голосування проходило під обстрілами, і безпеку там ніхто не забезпечував. Тому, на думку глави Кремля, треба зробити так само й на неокупованій частині України. Путін заявив, що Москва готова утриматись від далекобійних ударів у день голосування, але не зупинить бойові дії.