В Україні 20 грудня без опадів, очікується туман – Укргідрометцентр

У суботу, 20 грудня, на всій території України прогнозується хмарна погода без опадів, у більшості регіонів спостерігатиметься туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У західних і південних областях удень очікується 1-6 градусів тепла, у Криму – до 10 градусів.

У Київській області та столиці також буде хмарно і без опадів, із туманом. Температура по області вночі та вдень становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Києві вночі близько 0 градусів, удень 1-3 градуси тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та Києва. 20 грудня через туман видимість знижуватиметься до 200-500 метрів. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.