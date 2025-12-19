Умєров розпочинає у США новий раунд консультацій з американською та європейською сторонами

У Сполучених Штатах розпочинається черговий раунд консультацій з американською стороною. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у Facebook, додавши що з української сторони у перемовинах братиме участь разом генерал-лейтенант Андрій Гнатов.

Умєров зазначив, що до цього формату на запрошення США також залучені європейські партнери. Він подякував американській стороні за координацію, яка, за його словами, дозволяє зберігати спільне бачення та діяти узгоджено.

Секретар РНБО наголосив, що українська делегація налаштована конструктивно. Уже проведено попередні консультації з європейськими колегами та триває підготовка до подальших переговорів з американською стороною.

За підсумками консультацій планується доповідь Президенту України Володимиру Зеленському. Умєров підкреслив, що робота ведеться чітко відповідно до визначених президентом пріоритетів, а ключовим завданням залишається надійне та довгострокове гарантування безпеки України.