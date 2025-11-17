В Україні зафіксували історично найнижчу народжуваність через війну, — Зеленська

В Україні через російську агресію зафіксовано найнижчий за весь час спостережень коефіцієнт народжуваності — близько 0,8–0,9 дитини на одну жінку.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська під час онлайн-виступу на Міжнародному саміті GROWING EUROPE 2025 у Вільнюсі.

Зеленська наголосила, що показник народжуваності в Україні впав до історичного мінімуму саме через відсутність безпеки, яка суттєво впливає на рішення про народження дітей.

“За прогнозами ООН, у всьому світі жінки народжуватимуть дедалі менше. До кінця століття більшість сімей матимуть лише одну дитину. В країнах Євросоюзу коефіцієнт народжуваності становить лише 1,5. В Україні через російське вторгнення цей показник найнижчий за всю історію – близько 0,8–0,9 за різними підрахунками. Відчуття безпеки найбільше впливає на рішення дати нове життя”, — розповіла Зеленська.

За її словами, в Україні збільшилася кількість передчасних пологів через стрес війни, у якому перебувають жінки.

“Мої колеги по Саміту добре пам’ятають, як на початку вторгнення ми мусили масово завозити інкубатори для таких малюків”, – нагадала перша леді.

За словами Зеленської, Україна посилює соцпідтримку дітей та родин. Серед таких проєктів — допомога великим прийомним сім’ям, будівництво бомбосховищ у школах, оновлення харчоблоків, а також приєднання України до ініціативи European child guarantee щодо доступу дітей до освіти, медичної допомоги, житла та харчування.