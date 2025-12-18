        Економіка

        До 1 млн грн на бізнес: уряд розширює гранти для ветеранів і родин загиблих

        Сергій Бордовський
        18 Грудня 2025 19:40
        читать на русском →
        Сергій Проценко — ветеран із Київщини, скористався програмою і минулого року отримав 1 млн грн від держави / Фото: КМУ
        З нового року програму грантів «Власна справа» буде розширено для ветеранів, а також для батьків, дорослих дітей і сімей загиблих захисників.

        Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

        За її словами, за умови створення нових робочих місць учасники програми зможуть отримати грант у розмірі до 1 млн грн. Ветеранські гранти є частиною державної політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» та передбачають фінансування від 250 тисяч до 1 млн грн на розвиток власного бізнесу.

        Свириденко зазначила, що у 2025 році цією можливістю вже скористалися 1 553 ветерани та члени їхніх сімей, що дозволило створити понад 2,8 тисячі нових робочих місць. Податися на ветеранський грант можна через застосунок «Дія» або у центрах зайнятості.


