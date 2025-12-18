У ЗМІ потрапив проект плану ЄС щодо використання активів Росії для кредиту Україні: що він передбачає

Лідери Європейського Союзу планують запропонувати створення репараційної позики для України, забезпеченої коштами, пов’язаними із замороженими російськими активами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт документа, який перебуває на стадії обговорення.

Згідно з документом, лідери ЄС мають намір звернутися до європейських інституцій із закликом терміново ухвалити необхідні інструменти для запуску такої позики. Водночас у проєкті прописано низку умов, зокрема повагу до договірних зобов’язань власників активів, рівне ставлення до сторін, дотримання двосторонніх інвестиційних угод, а також вимогу спрямовувати кошти на підтримку оборонної промисловості як ЄС, так і України.

У документі також зазначається, що репараційна позика має забезпечити фінансову підтримку України, включно з її військовими потребами, починаючи з другого кварталу 2026 року. Водночас текст щодо цієї ініціативи взято у квадратні дужки, що свідчить про те, що пропозиція ще не погоджена остаточно та може бути змінена в процесі подальших переговорів.

