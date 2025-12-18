Лукашенко заявив про постановку “Орєшніка” на бойове чергування в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ракетний комплекс «Орєшнік» заступає на бойове чергування на території країни. Про це він сказав, виступаючи на Всебілоруських народних зборах, повідомляють російські ЗМІ.

За словами Лукашенка, збройні сили Білорусі нібито роблять ставку на «вітчизняну продукцію», а в країні створено «білоруську школу ракетобудування», організовано виробництво стрілецької зброї та боєприпасів. Він також заявив, що Мінськ і Москва реалізують «комплекс заходів стратегічного стримування», який включає тактичну ядерну зброю та розгортання на території Білорусі регіонального угруповання військ.

Ракету «Орєшнік» російські військові вперше застосували 21 листопада 2024 року, вдаривши по об’єкту оборонно-промислового комплексу України в Дніпрі. Заявляється, що ракета використовувалася у неядерному виконанні.

Реклама

Реклама

У грудні минулого року Лукашенко публічно звертався до президента РФ Володимира Путіна з проханням розмістити це озброєння в Білорусі, на що той дав згоду. Російські медіа також повідомляли, що «Орєшнік» планували передати Білорусі до кінця поточного року.